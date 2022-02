Chuir Comhairle nan Eilean Siar iarrtas dealbhachaidh ùr a-steach airson port-fànais ann an Scolpaig ann an Uibhist a Tuath le measadh air a' bhuaidh a bhiodh aig an leasachadh air an àrainneachd.

Chuir mòran an aghaidh a' chiad iarrtas leis nach robh fiosrachadh gu leòr ann mun bhuaidh a bhiodh aig an leasachadh air an àrainneachd.

Seo Shona NicDhòmhnaill.