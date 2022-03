An Ucràin

Chuir Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelenskyy, a-mach bhidio a' cur às leth na Ruis gu bheil i a' feuchainn ri eachdraidh na dùthcha aige a shuathadh às. Tha saighdearan para air tighinn a-nuas anns an dàrna baile as motha anns an dùthaich, Kharkiv, an dèidh a bhith a' losgadh air le rocaidean agus bomaichean bho chionn beagan làithean. Tha riaghladair na sgìre ag ràdh gun deach 21 duine a mharbhadh, 's còrr air 100 a leòn anns na 24 uairean mu dheireadh. Tha e air aithris cuideachd gun do ghabh na Ruiseanaich thairis port Kherson, anns a' cheann a deas - an t-àite as motha a tha iad air a chur fo smachd aig an ìre seo.

Fògarraich

Tha na deichean mhìltean dhaoine a' teicheadh gach là às an Ucràin. Tha ùghdarrasan na Pòlainne ag ràdh gu bheil 450,000 fògarrach air a dhol tarsainn na crìche acasan às an Ucràin, bho thòisich an ionnsaigh Ruiseanach. Tha tòrr aca a' fuireach còmhla ri càirdean a tha anns a' Phòlainn mar thà.

Geamaichean Para-liompaigeach a' Gheamhraidh

Tha Comataidh Eadar-nàiseanta nan Geamaichean Para-liompaigeach a' coinneachadh ann am Beijing an-dràsta a dheasbad am bu chòir do lùth-chleasaichean na Ruis air fad a bhith air an casg bho bhith a' farpais. Tha iad ann an Sìona mar thà agus na geamaichean a' tòiseachadh Dihaoine.

Prìs na h-Ola

Tha prìs na h-ola air èirigh chun na h-ìre as àirde ann an còrr air seachd bliadhna. Chaidh ola Bhrent suas gu $110 am baraille a dh'aindeoin 's gun deach suidheachadh èiginneach a ghairm airson feuchainn ris na margaidhean a shocrachadh.

Na Prìosain

Cha bu chòir do dhuine sam bith fo aois 18 bliadhna a chur dhan phrìosan ann an Alba a rèir prìomh neach-sgrùdaidh nam prìosan. Dh'innis Wendy Sinclair Gibbon dhan BhBC gun do sgrìobh i gu ministearan ag iarraidh reachdais èiginnich a chuireadh stad air daoine a tha 16 is 17 bho bhith a' dol dhan phrìosan ro dheireadh na mìos. Thuirt i gum bu chòir do bhritheamhan sùil a thoirt air roghainnean coimhearsnachd an toiseach, 's an uair sin air cùram.

An Teallach

Dh'innis na Poilis gun do chaill fear-coiseachd a bheatha air an Teallach ann an Dùn Dòmhnaill air taobh siar Rois an-dè. Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginneach mu 2:45f gun robh duine air a leòn air a' bheinn. Ach chaidh innse gun do chaochail fireannach aois 54 aig làrach na tubaiste.

Dàibhidh Dòmhnallach

Chaidh òrdugh pròbhaidh bliadhna a chur air fear a bha na mhinistear anns an Eaglais Shaoir. Dh'aidich Dàibhidh Dòmhnallach gun do chruthaich e cunntas fuadain gus toirt air boireannach ìomhaighean pearsanta a chur thuige. Cha tèid ge-tà, ainm a chur air clàr nan drabastairean.