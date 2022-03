An Ucràin

Tha aithrisean ann air spreadhaidhean mòra ann am prìomh bhaile na h-Ucràin, Kyiv, seachdain an dèidh toiseach na h-ionnsaigh Ruiseanaich. Thuirt oifigich anns an dàrna baile as motha, Kharkiv, gu bheil sligean agus urchairean Cruise a' tuiteam air dachannan anns a' bhaile sin. 'S e port Kherson anns a' cheann a deas a' chiad bhaile mòr a th' air tuiteam dha na feachdan Ruiseanach.

Tha dùil ris an dàrna cuairt de chòmhraidhean sìthe eadar na Ucràin agus an Ruis ann am Belarus an-diugh. Thuirt Mosgo gu bheil an Ruis fhathast ag amas air cur às do dh'armachd na h-Ucràin.

Thuirt na Dùthchannan Aonaichte gu bheil còrr is 1,000,000 fògarrach air teicheadh às an Ucràin bho thòisich an cogadh. Tha ministearan an Aonaidh Eòrpaich a' deasbad plana a bheireadh cead-còmhnaidh dhaibh le cothrom obrach anns an EU.

Tha Cùirt Eadar-Nàiseanta na h-Eucorra a' rannsachadh an do rinn an Ruis eucoir cogaidh san Ucràin. Thuirt an t-àrd-neach-casaid, Karim Khan, gun do dh'fhosgail e rannsachadh an dèidh do 39 dùthaich sin iarraidh air.

Chuir a' Chomataidh Eadar-Nàiseanta Para-liompaigeach às dhan cho-dhùnadh gum faodadh farpaisich às an Ruis agus Belarus pàirt a ghabhail ann an geamaichean a' Gheamhraidh a tha a' fosgladh ann am Beijing a-màireach. Bha càineadh farsaing ann air a' chomataidh an dèidh dhaibh a bhith ag ràdh sa chiad dol a-mach gum biodh cead aca sin pàirt a ghabhail sna geamaichean mar fharpaisich neo-eisimeileach.

Prìs na h-Ola

Tha prìs na h-ola aig an ìre as àirde ann an deich bliadhna. Dh'èirich prìsean tomhais eadar-nàiseanta Brent Crude gu faisg air £120 am baraille sa mhadainn an-diugh - ìre nach fhacas bhon Mhàrt ann an 2012.

Gnè

Cuiridh Rùnaire a' Cheartais Shòisealta, Shona Robison, reachdas mu choinneimh na Pàrlamaid ann an Holyrood feasgar ag amas air a dhèanamh nas fhasa do dhaoine an aithne ghnè laghail atharrachadh. Ach tha dragh air feadhainn mar bhuidhnean chòraichean bhoireannach mun bhuaidh a bheireadh sin air cuid de sheirbheisean agus goireasan poblach.

Covid sna h-Eileanan Siar

Thug NHS nan Eilean Siar rabhadh do mhuinntir na sgìre gum feum iad a bhith air am faiceall fhathast ro Chovid. Chaidh 76 duine a chlàradh le Covid an-dè - an àireamh làitheil as motha fhathast anns na h-Eileanan Siar bho thòisich am pandemic. Tha dragh air a' bhòrd-slàinte gum faodadh an suidheachadh droch bhuaidh a thoirt air na seirbheisean acasan agus air seirbheisean poblach eile.

Uàrdaichean Aillse Cloinne

Tha uàrdaichean aillse cloinne a' fosgladh às ùr ann an Glaschu an ath-sheachdain trì bliadhna an dèidh an dùnadh le dragh mu shiostam an uisge. Chaidh faisg air £9m a chosg air leasachadh nan goireasan aig Ospadal Rìoghail na cloinne. Nochd dragh mu shalchair san uisge an toiseach anns a' Mhàrt ann an 2018. Tha rannsachadh a' dol air adhart an-dràsta mun truailleadh sin.

Cunntas-sluaigh

Tha eòlaiche cànain ag ràdh nach bi am fiosrachadh mun Ghàidhlig anns a' Chunntas-sluaigh am-bliadhna cho mionaideach no cho feumail agus a bu chòir. Tha an t-Oll. Wilson MacLeòid a' gearain nach eil comas dhaoine sa Ghàidhlig mar a th' ann dhan Bheurla. Thuirt Clàran Nàiseanta na h-Alba gu bheil na ceistean mun Bheurla a dhìth airson seirbheisean poblach ullachadh a rèir feumalachd an t-sluaigh.

Lunnainn

Tha an dàrna là an t-seachdain seo de throimhe-chèile aig luchd-siubhail ann an Lunnainn le stailc am measg luchd-obrach an Tube. Tha buill an aonaidh RMT a' gearain mu chosnaidhean, peinseannan agus cùmhnantan obrach.