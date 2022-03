Tha obair air tòiseachadh air ionad ùr an Inbhir Nis do chloinn 's do dh'inbhich òga le feumalachdan slàinte sònraichte.

Tha dùil gun cosg an t-ionad air a bheil Haven còrr air ceithir millean not, agus tha duil gum mair an obair-togail co-dhiù bliadhna. Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair ...