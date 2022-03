Thèid fheuchainn ri dèanamh cinnteach gur ann do dhaoine a tha airson an dachaigh a dhèanamh ann an Uibhist a thèid taigh ann an Dalabrog a reic, a rèir Buidheann Taigheadais Innse Gall (HHP).

Thuirt a' bhuidheann gu bheil mothachadh aca air cho doirbh 's a tha e do dhaoine òga gu sònraichte taigh a cheannach anns na h-eileanan.

Seo Shona NicDhòmhnaill.