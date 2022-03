Mìos Eachdraidh nam Ban - Ann Urchadan

"She has a mind of her own - and states it fearlessly" - sin a thuirt ball-pàrlamaid nan Eilean Siar, Dòmhnall Stiùbhart, mu Ann Urchadan - an aon bhoireannach a-riamh a bha na pròbhaist air baile Steòrnabhaigh.

Bha iomadach dreuchd phoblach aice aig àm nuair nach robh e idir cumanta do bhoireannaich a bhith annta.

Mar phàirt den t-sreath againn a' comharrachadh Mìos Eachdraidh nam Ban tha Angela NicIlleathain air a bhith a' faighinn a-mach barrachd mu deidhinn.