Ucràin

Thuirt oifigich ann am prìomh-bhaile na h-Ucràin, Kyiv, gun deach dithis a mharbhadh ann an ionnsaigh Ruiseanach air flataichean a chaidh nan teine. Chaidh an h-uimhir de dh'àiteachan-còmhnaidh eile a mhilleadh sna h-ionnsaighean. Tha ministearan cèine na Seice, na Pòlainn agus Slobhenia a' tadhal air Kyiv an-diugh. Thuirt riaghaltas na Pòlainn gun coinnich iad ri Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, agus gum bi iad a' tabhann taic air. Dh'fhoillsich an t-Aonadh Eòrpach an ceithreamh sreath de smachd-bhannan air an Ruis. A-measg sin tha casg air reic rudan daora mar chàraichean spaideil agus seudraidh ris an Ruis. Tha dragh ann mun tè-naidheachd a thog fianais an aghaidh a’ chogaidh air prògram naidheachd telebhisein na stàite anns an Ruis a-raoir. Chaidh Marina Ovsyannikova - deasaiche aig Channel One - a chur an grèim. Thuirt i ron a seo gun robh nàire oirre a bhith ag obair an sin.

Thuirt am ball-pàrlamaid Làbarach, Tulip Siddiq, gun d' fhuair Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a tha ga cumail ann an Iran, a cead-siubhail Breatannach air ais. Thuirt Ms Siddiq gu bheil a' Bhean-phòsta Zaghari-Ratcliffe fhathast aig dachaigh a teaghlaich ann an Tehran ach gu bheil sgioba co-rèiteachaidh à Breatainn an sin. Tha ise air a bhith an grèim ann an Iran bho 2016 fo chasaid gu robh i ri cuil-bheairt an aghaidh an riaghaltais ann an Tehran, rud a bha i riamh a' dol às àicheadh.

Tha figearan ùra ag ràdh gu bheil pàigheadh a' sìor thuiteam air dheireadh air cosgaisean bith-beò. Tha Oifis nan Staitaistig Nàiseanta ag ràdh gun tàinig lùghdachadh 1%, a rèir sin, air tuarasdail anns na trì mìosan mu dheireadh an-uiridh seach mar bha bho chionn bliadhna. Thàinig ìre a’ chion-chosnaidh a-nuas gu 3.9% agus bha an àireamh obraichean falamh aig an ìre as motha riamh.

Bacaidhean Chovid

Tha caibineat Riaghaltas na h-Alba a' coinneachadh an-dràsta agus coltas ann gun tèid a’ chuid mu dheireadh de bhacaidhean Chovid a thogail an ath-sheachdain. Tha cùisean a’ bhìorais agus an àireamh a tha san ospadal air a bhith ag èirigh bho chionn beagan sheachdainnean ach 's e glè bheag a tha fìor thinn leis. 'S anns na h-Eileanan Siar agus ann an Arcaibh a tha an àireamh 's motha chùisean an dràsta a-rèir àireamh an t-sluaigh.

Thàinig Loganair agus Comhairle nan Eilean Siar gu aonta fon lean seirbhris-adhair eadar Steòrnabhagh agus Beinn na Faoghla airson bliadhna eile. Bidh an t-seirbheis ùr a' tòiseachadh air a’ chiad là den ath-mhìos. Tha Loganair air a bhith a' ruith na seirbheis bho 2010 an dèidh do Highland Airways a dhol fodha.