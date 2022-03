Tha dùthchannan an taobh an iar a'coimhead as ùr air càite às an tig connadh is dealan air sgàth a' chogaidh san Ucràin.

An e cothrom a tha seo gus cabhag a chuir ann a bhith a' gluasad gu bhith a' cleachdadh cumhachd ath-nuadhachail a bharrachd?

Am feum sinn coimhead air a bheàrn a th'ann a lìonadh le bhith a'cladhach airson ola is gas sa Chuan a Tuath?

Tha am fear-naidheachd poilitigeach againn, Darren Linc, air a bhith a' rannsachadh.