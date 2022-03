An Ucràin

Thuirt na h-ùghdarrasan ann am port Mariupol san Ucràin gu bheil iad a' dèanamh cobhair air ceudan a bha am falach ann an taigh-cluichw an sin. Tha an Ucràin a' fagail air an Ruis gun do leag iad bom a dh'aona-ghnothach air an togalach. Tha oifigich ag ràdh gun do sheas am fasgadh san robh iad a' chuid as miosa dhen ionnsaigh. Tha Mosco a' dol às àicheadh gur iad a thug an ionnsaigh air an togalach. Bhruidhinn Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, tro cheangal bhideo, ri taigh ìosal na pàrlamaid sa Ghearmailt, am Bundestag, sa mhadainn an-diugh, là an dèidh dha bruidhinn ri Còmhdhail nan Stàitean Aonaichte. Na òraid an-diugh dh'fhag e air an Ruis gu bheil iad an ìre mhath a' togail balla tarsainn na h-Eòrpa le an ionnsaigh air an Ucràin. Thuirt e cuideachd nach eil na casg-bhannan an aghaidh na Ruis an-dràsta a' dol fada gu leòr. Tha an Ruis a' càineadh a' Chinn-suidhe Biden a thuirt gur e eucoireach cogaidh a th' ann an Vladimir Putin. Thuirt an Taigh Geal nach robh aig Mgr Biden ach an fhìrinn an dèidh nan ìomhaighean a tha e a' faicinn bhon chogadh san Ucràin.

P&O

Tha dùil ri brath-naidheachd bhon chompanaidh aiseig P&O a tha a' toirt nam bàtaichean aca uile air ais gu port. Thuirt a' chompanaidh nach eil iad a' dol gu rianachd. Ach thuirt an t-aonadh RMT gu bheil dragh orra mu fhathannan gu bheil P&O am beachd faighinn cuidhteas nam maraichean Breatannach agus feadhainn à tìrean cèine fhastadh nan àite.

Nazanin Zaghari Ratcliffe

Chuir am boireannach Breatannach-Iranianach, Nazanin Zaghari Ratcliffe, seachad a' chiad oidhche còmhla ris an duine aice agus a leanabh an dèidh faisg air sia bliadhna an grèim ann an Iran. Thìll i fhèin agus fear eile a bha an grèim airson còig bliadhna, Anoosheh Ashoori, a Bhreatainn tràth anns a mhadainn an-diugh. Thuirt Ministear Oifis nan Dùthchannan Cèin, James Cleverly, gun deach an sàoradh an dèidh gluasad bheachd anns an riaghaltas ùr ann an Iran agus gu bheil dòchas ann a-niste air càirdeas eadar-nàiseanta nas fheàrr.

Taic-airgid Covid

Tha Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba ag ràdh nach do chùm Riaghaltas na h-Alba sealbh mar bu chòir air an deach taic-airgid Covid a thoirt dha na gnothachasan agus gnìomhachasan a b' fheumaiche air. Tha luchd-poileataigs dùbhlanach ag ràdh gu bheil a' chùis gu lèir còmhdaichte ann am mì-chinnt agus dìomhaireachd. Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, gu bheil an riaghaltas deònach ionnsachadh às na thachair.