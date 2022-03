Tha a' chompanaidh, Drax, a tha a' ruith stèisean cumhachd Chruachain ann an Earra-Ghàidheal, a' cumail cho-chomhairle an-dràsta air planaichean airson a leudachadh.

Sheall taisbeanadh ann an Taigh an Uillt an-dè nach eil iad am beachd an dam a leudachadh ach tuilleadh uidheamachd a chur am broinn na beinne.

Seo Andreas Wolff.