Bha sreath de spreadhaidean mòra air taobh siar na h-Ucràin faisg air baile Lviv. Bha ceò dubh ri fhaicinn ag èirigh os cionn a' bhaile sa mhadainn. Thuirt oifigich gun do bhuail aon urchair Ruiseanach ann an togalach sa bheil iad a' càradh itealain cogaidh ach nach deach duine a ghoirteachadh. Chan Eil Lviv ach mu 40 mìle bho chrìoch na Pòlainn agus astar mòr bhon chuid as miosa den t-sabaid ann an ceann a deas agus air taobh sear na h-Ucràin.

Chuir riaghladair a' chraolaidh, Ofcom, às do chead an t-sianail RT, Russia Today, mar a bha air. Thuirt Ofcom nach eil e ceart neo iomchaidh an leithid a bhith a' craoladh sa Rìoghachd Aonaichte. Thuirt RT gun deach dìmeas a dhèanamh orra agus gu bheil fiosrachadh ga chleith air sluagh Bhreatainn.

Tha dùil gum bi òraid Bhoris Johnson an-diugh aig co-labhairt nan Tòraidhean Albannach ann an Obair Dheathain stèidhichte gu mòr air an t-suidheachadh san Ucràin. Tha am Prìomh Mhinistear ann an Alba dìreach seachdain an dèidh dhan cheannard Albannach, Dùghlas Ros, tarraing air ais air a bheachd gum bu chòir do Mhgr Johson a dhreuchd fhàgail.

Tha an t-aonadh RMT ag iarraidh togail-fianais aig puirt Dover, Liverpool agus Hull an-diugh an dèidh dhan chompanaidh aiseig P&O cur às do dh'ochd ceud cosnadh agus luchd-obrach nas saoire a chur nan àite. Thuirt P&O gun tàinig orra sin a dhèanamh airson a' chompanaidh a ghlèidheadh.

Chaidh a' chuid mu dheireadh de riaghailtean Covid a thogail an-diugh air luchd-siubhail a' tighinn a-staigh dhan Rìoghachd Aonaichte. Chaidh cur às dha na bacaidhean gu lèir tràth sa mhadainn ach thuirt an riaghaltas gu bheil plana ann air eagal 's gun tig srèana eile den bhìoras.

Tha uàrd ann an Ospadal nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh dùinte do dh'euslaintiche ùra leis gu bheil ceangal eadar an uàrd sin agus na h-uimhir de chùisean Covid. Tha an àireamh chùisean sna h-Eileanan a' sìor èirigh agus tha am bòrd slainte ag iarraidh air daoine a bhith faiceallach agus dìon a' cur orra fhèin.

Thèid coimiseanairean ùra ainmeachadh an-diugh air Coimisean na Croitearan. Sheas 18 sa bhaileat agus chaidh sianar a thaghadh a bhios a' riochdachadh sia sgìrean a' Choimisein.