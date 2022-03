Chaidh ceathrar choimiseanairean ùra a thaghadh airson Coimisean na Croitearachd.

Tha Ruairidh MacCoinnich agus Cailean Ceannadach a bha reithid na fhear-gairm na buidhne nam measg.

Tha sianar air an taghadh a h-uile còig bliadhna.

Tha an naidheachd a' tighinn ge-tà agus ceistean mòra ann mu obair a' Choimisean. Bha Eileen NicDhòmhnaill an làthair agus iad a' cunntadh na bhòtaichean ann an Inbhir Nis.