Thug an riaghaltas san Ucràin rabhadh dhan t-sluagh gun lean ionnsaighean na Ruis air targaidean cudromach gun ghuth gum faodadh sìobhaltaich a bhith san rathad orra. Tha aithrisean ann air sabaid chruaidh ann an Kharkiv an ceann a tuath na dùthcha agus ann am baile Mariupol aig deas a tha fo ionnsaigh gun sguir. Thuirt na h-Ucràinianach gun do dh'fhallich orra aonta a dhèanamh a leigeadh le muinntir a' bhaile fàgail gu sàbhailte. Ann an òraid air ceangal bhideo ri Pàrlamaid na h-Eadailt an-diugh, dh'iarr Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, air dùthchannan an taobh shiar tuilleadh smachd-bhannan a chur air an Ruis.

Rinn cùirt sa Ruis dìteadh air a' cheannard dhùbhlannach, Alexei Navalny, fo chasaid gun robh e ri foill. Tha e mu thràth fo bhinn dà bhliadhna gu leth airson foill ann an campa prìosain an ear air Moscow. Tha esan ag ràdh gur ann air adhbharan poileataigeach a tha riaghaltas na Ruis a' togail chasaidean na aghaidh.

Tha a' chompanaidh ola Shell a' beachdachadh às ùr air a' cho-dhùnadh tarraing a-mach à raon Chambo an iar air Sealtainn. Tharraing Shell às an-uiridh ach tha iad ag ràdh a-niste gu bheil suidheachadh poileataigeach agus eaconomaigeach an t-saoghail air atharrachadh gu mòr on uair sin.

Dh'innis an Seansalair, Rishi Sunak, gun cuir an riaghaltas sgeama ùr air dòigh a bheir airgead-dìolaidh do mhaighstirean puist a dh'fhulaing ann an sgailean siostam coimpuitear Horizon Oifis a' Phuist. Tha còrr agus 500 de na maighstirean puist sin a thog dragh an toiseach mun t-siostam IT nach d' fhuair airgead-dìolaidh fhathast.

Thòisich rannsachadh an dèidh bàs nighean bhig, 17 mìosan de dh'aois, air an tug cù ionnsaigh aig a dachaigh ann an St Helens. Thuirt Poilis Mherseyside nach eil ann ach seachdain bho cheannaich a teaghlach an cù.

Tha co-dhiù dà sgoil ann an Alba dùinte gu lèir le àireamh àrd chùisean Covid am measg luchd-obrach. Tha clann aig Bun-sgoil Logie faisg air Farrais agus Bun-sgoil Rosebank ann an Inbhir Narann a' gluasad gu oideachadh aig astar fhad 's a tha iad dùinte. Agus chan eil Àrd-sgoil Cheann a' Ghiùthsaich fosgailte ach do chloinn eadar an ceathramh agus an t-siathamh bliadhna.

Tha Comataidh nan Cùisean Albannach ann an Wesminster ag ràdh gum bi 2025 ann air a' char as tràithe mas faigh puirt-adhair na h-Alba seachd air buaidh a' phandemic. Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte plana taic ullachadh mu choinneamh sin.