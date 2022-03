Chuir luchd-smàlaidh an treas là seachad a' feuchainn ri dèiligeadh ri falaisgear air an Achadh Mhòr ann an Leòdhas.

Tha còig carbadan-smàlaidh agus na sgiobaidhean aca air a bhith aig an làraich a' feuchainn ri smachd fhaighinn air. Tha tuilleadh aig Ruairidh Rothach.