An Ucràin

Chuir Riaghaltas na h-Ucràin teagamh ann an gealltanas Mhosgo gun toir iad lùghdachadh air na h-ionnsaighean ann an Kyiv agus ceann a tuath na dùthcha. Thuirt oifigich ann an Chernihiv gun do lean na Ruiseanaich a' losgadh shligean air a' bhaile tron oidhche an-raoir, agus nach fhaca iad atharrachadh sam bith anns na h-iomairtean armaichte.

NHS Shrewsbury is Telford

Thabhainn Rùnaire na Slàinte aig Westminster, Sajid Javid, leisgeul do theaghlaichean a chaill leanabain air sgàth mhearachdan aig Urras NHS Shrewsbury agus Telford. Fhuair an rannsachadh air seirbheisean màthaireachd gum faodadh gum biodh còrr is 200 leanabh air tighinn beò nan robh iad air an cùram ceart fhaighinn. Thuirt an t-Urras gun robh iad a' tabhainn leisgeul airson a' phìan agus an àmhghair a dh'adhbharaich na fàiligidhean aca.

Port Rìgh

Dh'iarr ball an Eilein Sgitheanaich aig Westminster, Ian Blackford, air a' bhuidhinn a tha a' ruith dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh beachdachadh às ùr air an dachaigh a dhùnadh. Thuirt CrossReach gur e droch staid an togalaich as coireach agus nach eil e a-nise aig ìre. Ach rinn Mgr Blackford càineadh air mar a dhèilig iad ris an luchd-còmhnaidh, an luchd-obrach agus a' choimhearsnachd.

Moireibh

Thèid planaichean fhoillseachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar mu na tha an dàn do sheirbheisean màthaireachd ann an sgìre Mhoireibh. Chaidh seirbheisean a lùghdachadh aig Ospadal an Dotair Gray ann an Eilginn ann an 2018 air sgàth gainnead luchd-obrach, agus a' chuid mhòr de phàistean Mhoireibh gam breith ann na Obar Dheathain. Mhol aithisg san Dùbhlachd gun tèid ionad coimhearsnachd a stèidheachadh le ceangal ri Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis anns a' gheàrr-ùine. Thog àrd-dhotairean an sin ge-tà, dragh mu cho comasach 's a bhiodh e dèiligeadh ri àrdachadh san àireamh de bhoireannaich leatromach a bha iad a' faicinn.

Masgaichean

Thig dearbhadh on Phrìomh Mhinistear an-diugh mu an tèid na riaghailtean Covid a thaobh mhasgaichean ann an Alba a thogail an ath-sheachdain. Innsidh Nicola Sturgeon dha buill aig Holyrood an tèid cur às dhan riaghailt gum feum masgaichean a bhith air daoine ann am bùithdean is còmhdhail phoblaich mar a tha san amharc aca a dhèanamh air a' 4mh là den Ghiblean.

Iain Swinney

Dh'innis an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, gu bheil Covid-19 air. Ann an tweet thuirt e gum biodh e ga chumail fhèin fa leth a rèir nan riaghailtean ach gum feuchadh e ri dhol an sàs ann an obair na Pàrlamaid ma dh'fhairicheas e nas fheàrr na tha e an-dràsta.