Mariupol

Chuir ùghdarrasan na h-Ucràin conbhoidh de 45 bus gu ruige Mariupol airson sìobhaltaich a thoirt a-mach às a' bhaile. Thuirt Leas-Phrìomhaire na dùthcha gun do dh'aontaich Mosgo slighean sàbhailteachd fhosgladh às dèidh seachdainnean de dh'ionnsaighean air a' phort ann an ceann a deas na dùthcha.

Feachdan na Ruis

Thuirt ceannard seirbheis brathaidh na Rìoghachd Aonaichte gu bheil dìth misneachd am measg feachdan Ruiseanach san Ucràin, gu bheil gainnead uidheamachd aca agus gu bheil iad a' diùltadh gabhail ri òrdughan. Thuirt Sir Jeremy Fleming gu bheil cus eagail air luchd-comhairle a' Chinn-Suidhe Putin an fhìrinn innse dha. Aig a' cheart àm thuirt an Taigh Geal nach eilear ag innse dha Mgr Putin mun làn-bhuaidh a th' aig smachd-bhannan air eaconamaidh na Ruis.

Prìs na h-Ola

Thuit prìs na h-ola às dèidh dha na Stàitean Aonaichte a ràdh gu bheil iad a' beachdachadh air mu 180,000,000 baraille a thoirt à stòras nàiseanta a' pheatrail sna mìosan a tha romhainn. Ma thèid sin air adhart 's e a bu mhotha a dheadh a chleachdadh bhon stòras èiginneach bho chaidh a stèidheachadh ann an 1974.

Covid

Bidh aig Alba a dh'aithghearr ri faighinn cleachdte ri atharrachadh san dòigh sa bheil sinn a' dèiligeadh ris a' choròna-bhìoras, is dùil gun tèid lùghdachadh a thoirt air dheuchainnean saor 's an-asgaidh do dhaoine beag air bheag. Sin a rèir an stiùiriche chlionaigich nàiseanta, an t-Oll. Jason Leitch. Thuirt e, às dèidh na suaile Covid a th' ann an-dràsta, gum bi aig daoine ri co-dhùnadh a dhèanamh iad fhèin mu bhith gan cumail fhèin fa leth is gun fhios aca dha-rìribh gur e an coròna-bhìoras a tha ag adhbhrachadh nan comharran a th' orra.

Taghadh Comhairle nan Eilean Siar

Tha ochdnar bhoireannach am measg an 46 tagraiche ann an taghaidhean Comhairle nan Eilean Siar a bhios ann air 5mh là den Chèitean. Cha robh boireannach idir air a' Chomhairle sna còig bliadhna a dh'fhalbh agus rinneadh oidhirp mhòr barrachd dhiubh a bhrosnachadh iad fhèin a chur air adhart.

Cosgaisean Cumhachd

Le prìsean cumhachd ag èirigh gu mòr bhon a-màireach thathas a' cur ìmpidh air daoine fios a chur air na companaidhean cumhachd aca mu na tha iad air a chleachdadh de ghas agus dealan. Thèid cosgaisean an-àirde timcheall air £700 sa chumantas gach bliadhna - àrdachadh de chòrr is 50%.