An Ucràin

Tha dealbhan saideil a' togail theagamhan ann an seasamh na Ruis 's iad a' dol às àicheadh gun do mharbh 's gun do chiùrr na feachdan aca sìobhaltaich ann am baile Bucha anns an Ucràin. A rèir choltais tha na dealbhan a' sealltainn cuirp nan làighe air na sràidean mus do tharraing saighdearan Ruiseanach a-mach às an sgìre. Tha Mosgo ag ràdh gur e breugan a th' anns na casaidean uile. Ach tha an Ceann-Suidhe Zelenskyy ag ràdh gu bheil fianais gu leòr ann gun robh saighdearan Ruiseanach a' dèanamh "rudan uabhasach". Tha esan ag òraid aig Comhairle Thèarainteachd nan Dùthchannan Aonaichte airson a' chiad uair bho thòisich an cogadh.

Foghlam

Tha aonadh an luchd-teagaisg, an EIS, air fàgail air Comhairle nan Eilean Siar gu bheil iad a' cleachdadh na h-ùine ro na taghaidhean ionadail airson atharrachaidhean mòra a dhèanamh anns an dòigh anns a bheil foghlam ga lìbhrigeadh anns an sgìre. Bhon Lùnastal, bidh clàran-ama coitcheann air an stèidheachadh airson gach àrd-sgoil anns na h-Eileanan an Iar airson nan sgoilearan as sine. Bidh seo a' ciallachadh gun urrainn do chuid de chlasaichean a bhith air an lìbhrigeadh air-loidhne. Tha a' Chomhairle air a dhol às àicheadh seo, agus tha iad cuideachd a' dol às àicheadh na casaid gu bheil iad a' cur seo a-mach a dh'aona-ghnothach ro na taghaidhean comhairle.

Stèiseanan Poilis

Tha 140 stèisean poilis air feadh Alba air dùnadh thar nan 10 bliadhna a dh'fhalbh. Seo a rèir rannsachaidh a rinn an iris 1919. Tha Caidreachas nam Poileas ann an Alba ag ràdh gu bheil tòrr dhiubh sin ann an sgìrean dùthchail. Tha Leas-Àrd-Chonstabal nam Poileas, Will Kerr, ag ràdh nach robh tòrr de na togalaichean a chaidh a dhùnadh ann an staid math gu leòr, no thuirt e cuideachd gun robh iad anns an àite cheàrr. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil goireasan an urra ri Ùghdarras nam Poileas Albannach, agus cuideachd ris an Àrd-Chonstabal fhèin.

Astràilia

Tha dithis bhon aon theaghlach Bhreatannach air bàsachadh 's tha dithis eile ann an droch staid san ospadal an dèidh maoime-slèibhe ann an Astràilia. Chaidh fireannach agus a mhac aois naoi bliadhna a mharbhadh nuair a thuit clachan orra anns na Beanntan Gorma, faisg air Sydney. Tha boireannach aois 50, agus an nighean aice a tha deugachadh bhliadhnaichean de dh'aois, a' faighinn leigheis agus iad air an droch ghoirteachadh.

Norfolk

Tha poilis ann an Norfolk a' rannsachadh bàs fireannaich is boireannaich anns na 80an. Thuirt oifigearan gun robh an dithis eòlach air a chèile 's nach eil iad a' sireadh duine sam bith eile co-cheangailte ris a' chùis. Chaidh na cuirp a lorg ann an taigh ann an Cromer.