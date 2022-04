Tha an àireamh de chàraichean-dealain ann an Alba air dùblachadh san dà bhliadhna mu dheireadh - le dà fhichead mìle dhuibh air an clàradh aig toiseach na bliadhna.

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag amas nach bi càraichean peatrail agus dìosail air an reic idir às dèidh 2030.

Tha cnapan-starra gu leòr ann fhathast ge-tà, dhaibhsan a th' airson an ceannach - mar a tha Eilidh NicÌomhair a-nise ag aithris.