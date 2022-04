Cumhachd Niuclasach

Dh'fhoillsich an Riaghaltas planaichean airson ochd stèiseanan niuclasach ùra a thogail san Rìoghachd Aonaichte ro 2030. Tha am plana na phàirt de ro-innleachd ùr an Riaghaltais air cumhachd, a tha cuideachd ag amas air àrdachadh mòr a dhèanamh air na tha sinn a' cruthachadh de chumhachd ath-nuadhachail. Tha ministearan ag ràdh ge-tà, gum feum coimhearsnachdan cead a thoirt seachad mus tèid tuathan-gaoithe a thogail air tìr. Tha an ro-innleachd cuideachd air fearg a chur air luchd-iomairt na h-àrainneachd, le bhith ag ràdh gun tèid tuilleadh leasachaidhean ola is gas a cheadachadh anns a' Chuan a Tuath.

An Ucràin

Dh'iarr Ministear Cèin na h-Ucràin air dùthchannan Nato tuilleadh armachd a thoirt dhaibh air thoiseach air tuilleadh ionnsaighean Ruiseanach air taobh sear na dùthcha. Bha e a' bruidhinn ro choinneimh de mhinistearan cèine a' chaidreachais anns a' Bhruiseil. Tha oifigich Ucràinianach air iarraidh air daoine ann an sgìre an Donbas teicheadh fhad 's a tha cothrom aca.

Non-Dom

Tha am Pàrtaidh Làbarach ag ràdh gu bheil e do-chreidsinneach gu bheil inbhe Non-Domiciled aig bean an t-Seansalair Rishi Sunak. Tha an t-inbhe a' ciallachadh nach eil aig Akshata Murty ri cìsean na Rìoghachd Aonaichte a phàigheadh air teachd-a-steach a tha a' tighinn thuice bho thall-thairis. Thuirt neach-labhairt airson na Bana-Mhgr Murty, gu bheil i riamh air na cìsean iomchaidh a phàigheadh air an airgead a tha i a' cosnadh ann am Breatainn.

Oifigear MI5

Chuir cùirt stad air a' BhBC bho bhith ag ainmeachadh fireannaich a chleachd inbhe mar oifigear ann an MI5 airson eagal a beatha a chur air a chèile, agus airson droch dhìol a dhèanamh air boireannach eile. Thuirt britheamh anns an Àrd-Chùirt gun gabh na casaidean a tha am BBC airson craobh-sgaoileadh a chreidsinn, agus gu bheil iad cudromach, ach thuirt e gu bheil cunnart ann gun tèid an t-oifigear a ghoirteachadh no a mharbhadh ma 's e 's gun tèid ainm fhoillseachadh.

Ainmean

Agus tha Olivia air gabhail thairis bho Isla airson an ainm as cumanta am measg nighnean bheaga a rugadh ann an Alba an-uiridh. Sheall àireamhan a dh'fhoillsich Clàran Nàiseanta na h-Alba an-diugh gun robh Jack anns a' phrìomh àite airson ghillean airson a' 14mh bliadhna sreath a chèile. Tha Noah agus Leo anns an dàrna agus anns an treas àite. Dh'èirich an t-ainm Lyla 56 àiteachan gu 74 air clàr nan caileagan, le Carson a' sreap 42 àite gu 83 air clàr nam balach.