Thuirt na buill-phàrlamaid a tha a' riochdachadh an Eilein Sgitheanaich gu bheil iad ag aithneachadh gu bheil feum air dachaigh-cùraim ùr san eilean ach gum feum ionad a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh fuireach fosgailte gus an tachair sin.

Choinnich an dithis bhall-pàrlamaid ri luchd-obrach agus teaghlaichean a bhuineas do luchd-còmhnaidh na dachaigh-cùraim an-diugh.

Tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill ag aithris.