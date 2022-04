An Ucràin

Tha barrachd oidhirp ga dèanamh gus daoine fhaighinn a-mach à sgìre Donbas san Ucràin, agus an Ruis ag ullachadh ionnsaigh nas motha a thoirt air taobh sear na dùthcha. Thuirt oifigich Ruiseanach gur e an t-amas a-niste an sgìre Donbas a shaoradh gu tur. Tha ùghdarrasan na h-Ucràin air sia trèanaichean a bharrachd fhaighinn airson sìobhaltaich a thoirt bho Dhonetsk gu Luhansk.

P&O

Chaidh innse do dhaoine a tha an dòchas siubhal le aiseagan P&O eadar Alba agus Èirinn a Tuath gu bheil cuid de sheirbheisean air tòiseachadh às ùr. Bha a' chompanaidh a' cumail a-mach air an deireadh-sheachdain gun tòisicheadh siubhal turasachd a-rithist Diardaoin. Ach na bu tràithe an-diugh dh'ainmich iad air na meadhanan sòisealta gun robh seòlaidhean air tòiseachadh eadar an Càrn Rìoghain agus Latharna. Chaidh am bàta a thathas a' cleachdadh airson na seirbheis a chur an grèim air a' mhìos a chaidh air sgàth dhraghan mu shàbhailteachd. Bha sin às dèidh do dh'800 den luchd-obrach a bhith air an cur às an dreuchd agus luchd-obrach nas saoire air an cur nan àite.

An Fhraing

Tha Emmanuel Macron agus Marine Le Pen a' tòiseachadh iomairtean cola-deug ann an taghadh Chinn-Suidhe na Frainge às dèidh dhan dithis aca faighinn tron chiad chuairt an-raoir. Fhuair Macron 27% den bhòt - ceithir puingean nas àirde na an tagraiche bhon fhìor làimh dheis a bhios na aghaidh san dàrna cuairt.

Caolas Shasainn

Dh'iarr Comann Biadh Mara na h-Alba air an Riaghaltas a dhol an sàs sa bhad airson dèiligeadh ris an àireamh de làraidhean a tha a' feitheamh faighinn tarsainn a' Chaolais Shasannaich. Tha mar a stad seirbheisean P&O rè ùine, agus saor-làithean na Càisge a' fàgail loidhne fhada de luchd-bathair a' feuchainn ri faighinn dhan Roinn Eòrpa. Tha seo cuideachd a' toirt buaidh air luchd-giollachd feòla a tha ag ràdh gu bheil cuid de na dràibhearan aca air a bhith stuicte airson 24 uairean.

Rishi Sunak

Chuir na Làbaraich fàilte air sgrùdadh air gnothaichean ministearalach an t-Seansalair Rishi Sunak, 's iad ag ràdh gun seall e càite nach robh e soilleir mu a chùisean ionmhasail pearsanta. Chuir Mgr Sunak e fhèin air adhart gu luchd-comhairle neo-eisimeileach a' Phrìomhaire às dèidh do cheistean nochdadh mu chùisean cìse a theaghlaich.