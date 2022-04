Tuarastail

Sheall figearan ùra nach eil ìrean fàis ann an tuarastalan a' cumail suas ris an àrdachadh ann an cosgaisean bith-beò air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun deach pàigheadh àbhaisteach às aonais bhònasan suas 4% eadar an Dùbhlachd agus an Gearran. Ach nuair a thèid sin a chur a rèir an àrdachaidh ann am prìsean tha e sìos 1% an coimeas ris an aon àm an-uiridh.

Cosnadh

Aig a' cheart àm sheall na figearan bhon ONS gun do chùm ìre a' chion-chosnaidh an Alba a' tuiteam gu 3.1% - sìos 0.1% air a' mhìos roimhe. Tha sin nas ìsle na an ìre dhan Rìoghachd Aonaichte air fad. Thuit an ìre de dhaoine ann an obair cuideachd ann an Alba 0.3% gu 74.7%.

An Ucràin

Thuirt oifigich ann an Luhansk air taobh sear na h-Ucràin gu bheil tancaichean Ruiseanach a' dèanamh air an sgìre airson ionnsaigh mhòir an sin. Aig a' cheart àm tha Breatainn agus na Stàitean Aonaichte a' rannsachadh aithrisean gun do chleachd an Ruis armachd cheimigeach ann am Mariupol - casaidean a tha feachdan taiceil dhan Ruis air a dhol às àicheadh.

Crispin Blunt

Thabhainn am Ball-Pàrlamaid Tòraidheach Crispin Blunt leisgeul às dèidh dha dìon a chur air a' Bhall-Phàrlamaid Imram Ahmad Khan, a chaidh a dhìteadh airson ionnsaigh dhrabasta. Chaidh ball Wakefield fhaighinn ciontach an-dè de dh'ionnsaigh air balach 15 bliadhna de dh'aois ann an 2008. Sgrìobh Mgr Blunt air an làraich-lìn aige gur e ana-ceartas mòr a bh' ann am breith na cùirte. Ach tha Mgr Blunt a-niste air cur às den teachdaireachd sin agus air leisgeul a thabhainn.

Am Bugha Mòr

Cho-dhùin buidhnean coimhearsnachd san Eilean Sgitheanach nach eil iad ag iarraidh Dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh a ghabhail os làimh aig an ìre seo. Dh'innis CrossReach a tha a' ruith an ionaid às leth Eaglais na h-Alba o chionn cola-deug gun robh iad a' dol ga dhùnadh. Bhon uair sin tha oidhirpean air a bhith a' leantainn ann an oidhirp freagairtean a lorg. Ach a-raoir dh'aontaich sia buidhnean coimhearsnachd nach robh iad airson coimhead ris an ionad a chur ann an làmhan na coimhearsnachd an-dràsta.