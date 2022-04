Boris Johnson

Tha cùl-bheingear Tòraidheach air iarraidh air Boris Johnson a dhreuchd fhàgail an dèidh dha fhèin agus Rishi Sunak càin fhaighinn airson riaghailtean a' Ghlasaidh a bhriseadh. 'S e Nigel Mills a' chiad bhall-pàrlamaid Tòraidheach a th' air seo a ràdh. Tha Mgr Johnson agus Mgr Sunak air diùltadh an dreuchdan a leigeil dhiubh, agus tha iad air leisgeul a thabhainn.

Cosgaisean Bith-beò

Tha prìsean ag èirigh aig an ìre as luaithe ann an 30 bliadhna ri linn àrdachaidh mhòir ann am prìs a' chonnaidh. Thàinig àrdachadh de 7% air ìre na h-atmhorachd anns a' bhliadhna suas chun a' Mhàirt. Thathas a' sùileachadh gun èirich i a-rithist agus prìsean cumhachd a' dol an-àirde.

An Ucràin

Thuirt Ministear Dìon na Ruis gu bheil còrr is 1,000 saighdear Ucràinianach air gèilleadh ann am Mariupol ann an ceann a deas na dùthcha. Thuirt an Ucràin nach eil fiosrachadh sam bith acasan fhathast. Tha seo a' tighinn 's an Ceann-suidhe Biden air a ràdh 'son a' chiad uair an-diugh gu bheil an Ruis ri sgrios-cinnidh anns an Ucràin. Thuirt an Ceann-Suidhe Putin gu bheil còmhraidhean sìthe leis an Ucràin air a thighinn gu crìch gun fhuasgladh.

Hepatitis

'S ann an Alba a nochd 13 de na cùisean hepatitis a th' air a bhith air an clàradh am measg cloinne san Rìoghachd Aonaichte bho thoiseach na bliadhna. Tha 74 cùis air a bhith air an clàradh uile gu lèir. Thuirt oifigich slàinte gu bheil iad a' rannsachadh an àrdachaidh agus gu bheilear a' beachdachadh air ceangal le Covid-19.

Meadhan Bhailtean

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba agus buidheann nan ùghdarrasan ionadail plana a tha ag amas air meadhan bhailtean na h-Alba ath-bheothachadh. Na lùib tha iomairtean airson daoine a bhrosnachadh gus sabaid an aghaidh atharrachadh na gnàth-shìde, cuideachadh do ghnothachasan a tha a' farpais an aghaidh feadhainn eile a th' air-loidhne a-mhàin, agus dòighean air ceanglaichean didseatach a leasachadh.