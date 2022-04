Ìsleachadh san àireamh dhaoine a tha gun dachaigh

A-rèir Riaghaltas na h-Alba cha robh ach 11 duine a bha gun dachaigh agus a' cadal a-muigh gach oidhche ann an 2020. Sin an coimeas ri 700 am bliadhna ron phandemic.

Tha àireamhan an riaghaltais a' sealltainn gun deach adhartas mòr a dhèanamh le àite-fuirich a lorg dha daoine a bha às aonais dachaigh.

Ach, tha cuid a' ceasnachadh cho freagarrach sa tha na dòighean a chleachd iad gus daoine a thoirt bho na sràidean, am measg eile.

Tha Eilidh Nicìomhair ag aithris.