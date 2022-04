An Ucràin

Thuirt an Ruis gun tug iad ionnsaigh air factaraidh armachd air iomall Kyiv. Bha iad roimhe air gealltainn dìoghaltas a dhèanamh airson ionnsaighean Ucràinianach air na feachdan 's goireasan acasan. Tha e coltach gum biodh an fhactaraidh ann an Kyiv a' dèanamh urchairean a ghabhadh a chleachdadh an aghaidh soithichean cogaidh aig muir, am measg eile. Ged a tha an Ucràin ag ràdh gur ann le urchairean a chaidh soitheach cogaidh mòr Ruiseanach a spreadhadh, tha an Ruis air a dhol às àicheadh sin. Chaidh an soitheach, am Moskva, fodha anns a' Mhuir Dhuibh, agus oidhirp ga dèanamh air a slaodadh gu port.

Rwanda

Thuirt an Riaghaltas nach bi ach beagan sheachdainnean no 's dòcha mìosan ann gum bi a' chiad bhuidheann de luchd-siridh comraich air an cur às an Rìoghachd Aonaichte gu Rwanda, leis nach biodh reachdas ùr a dhìth airson an sgeama a chur an gnìomh. Tha am plana mar dhòigh air toirt air daoine gun a bhith a' feuchainn thairis air Caolas Shasainn ann am bàtaichean beaga gu mì-laghail. Tha an sgeama ge-tà, ga chàineadh le luchd-poilitigs eile 's buidhnean carthannais a tha ag ràdh gu bheil e an-iochmhor agus 's dòcha mì-laghail.

Siorrachd Lannraig

Tha NHS Siorrachd Lannraig air innse nach bi iad cho teann air na riaghailtean aca a' cur bacadh air daoine o bhith a' tadhal air euslaintich anns an ospadal. Bho Là na Sàbaid bidh e ceadaichte a-rithist do dh'aon duine san là a bhith a' tadhal air euslaintich a tha tinn dha-rìribh anns an ospadal.

An Rèile

Bidh maill air mòran sheirbheisean rèile thairis air an deireadh-sheachdain agus obair-càraidh ga dhèanamh gu sònraichte air an loidhne-rèile eadar Tobar na Màthar agus Dùn Èideann. Tha seo a' ciallachadh gu bheil gu leòr de loidhnichean dùinte timcheall air an sgìre. Tha cuideachd seirbheisean eadar Glaschu agus Lunnainn air an lùghdachadh airson obair air an loidhne mhòir air a' chosta an iar. Thathas a' moladh do dhaoine sùil a thoirt air an fhiosrachadh a th' ann mus bi iad a' feuchainn air siubhal.

Harry is Meghan

Agus dhearbh neach-labhairt le Diùc 's Bana-dhiùc Sussex gun do choinnich an dithis ris a' Bhànrigh aig Caisteal Windsor an-dè. Tha faisg air bliadhna bho bha Harry anns an dùthaich mu dheireadh, 's cha robh Meghan anns an Rìoghachd Aonaichte bho 2020. Tha eas-aonta air a bhith ann bhon uair sin eadar an cupal agus an còrr den Teaghlach Rìoghail air grunn chuspairean.