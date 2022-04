B’ iad na Dùsgaidhean Spioradail a bh’ air aire cruinneachadh ann an Inbhir Nis aig co-labhairt air a chur air dòigh leis an Eaglais Shaoir Leantainnich.

Ged a bha toileachas am measg na bha an làthair gun robh cothrom aca thighinn còmhla san dòigh seo a-rithist, bha iomagain aig cuid gu bheil gnothaichean spioradail is Crìosdaidheachd air a dhol far aire an t-sluaigh ann an Alba.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.