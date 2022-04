An Ucràin

Thuirt Vladimir Putin gu bheil smachd aig an Ruis a-nis air Mariupol, am port air a' Mhuir Dhubh ann an ceann a deas na h-Ucràin. Thuirt Ceann-Suidhe na Ruis gun do dhùin na feachdan Ruiseanach sgìre mun cuairt air factaraidh stàilinn anns a bheil sìobhaltaich agus an fheadhainn mu dheireadh de na saighdearan Ucràinianach am falach. Thuirt Mèar Mariupol gun deach còrr is 20,000 sìobhaltach a mharbhadh bho thòisich am blàr airson a' bhaile.

Tha oidhirp eile ann an-diugh air na mìltean de shìobhaltaich a thoirt a-mach à Mariupol. Tha Leas-Phrìomhaire na h-Ucràin a' fàgail air an Ruis gu bheil iad a' cur stad air slighe shàbhailte às a' bhaile le bhith a' losgadh air na slighean sin an-dè. Agus na òraid an-raoir thuirt Ceann-Suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelenskyy, gu bheil e beagan nas dòchasaiche a-nis gu bheil tuigse nas fheàrr aig dùthchannan an iar air cho feumach 's a tha an Ucràin air taic le armachd.

Biadh

Thàinig rabhadh bho Bhanca na Cruinne gun dèan an cogadh san Ucràin sgrios leis gu bheil e a' cur suas prìs a' bhìdhe air feadh an t-saoghail. Thuirt Ceann-Suidhe a' bhanca, David Malpass, gum faodadh prìs stuthan bìdhe bunaiteach mar ola agus gràin èirigh còrr is an treas cuid an taobh a-staigh bliadhna.

Boris Johnson

Tha Boris Johnson a' feuchainn ri maill a chur air bhòt air an do mheall e a' Phàrlamaid mu na pàrtaidhean aig Sràid Dhowning aig àm a' Ghlasaidh. Tha am Pàrtaidh Làbarach a' fàgail air Buill-Phàrlamaid Thòraidheach gum bi iad a' cleith na fìrinne le bhòtadh airson maill. Tha an Riaghaltas ag ràdh gum feum iad ùine airson tighinn gu co-dhùnadh ciallach.

Port Rìgh

Tha dragh ann mu cho tric 's a tha an t-ionad cùraim èiginnich aig Ospadal Phort Rìgh dùinte. Ro dheireadh na seachdain seo bidh e air a bhith dùinte trì là, agus tha an dearbh rud air tachairt na h-uimhir de thursan thar nam mìosan mu dheireadh. Tha NHS na Gàidhealtachd ag ràdh gur e cion luchd-obrach as coireach, agus gu bheil iad a' dèanamh an dìcheill sin a leasachadh.