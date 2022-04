Rinn CMAL dìon orra fhèin a thaobh aiseagan ùra a thathas a' togail do dh'Ìle an dèidh do Chomataidh Aiseagan Mhuile is Ì an càineadh.

Tha CMAL ag ràdh, am measg eile, nach eil e fìor gun robh an dà bhàta ùr a thèid a thogail san Tuirc a dhà uimhir cho cosgail ri bàta dhen aon mheudachd a thèid a thogail san aon ghàrradh do Nirribhidh. Tha Andreas Wolff ag aithris ...