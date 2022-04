Tha Sgitheanach òg sa chuairt mu dheireadh airson duaisean Young Scot na bliadhna seo.

Tha Murchadh MacGilleBhràith à Bhatarnais air a bhith a' cuideachadh le obair-glèidhidh nan traon, no ràc an arbhair mar a th' aig na Sgitheanaich orra, bho bha e seachd bliadhna a dh'aois agus tha ùidh gu h-àraidh aige ann an togail dhealbhan dhiubh.

Gheibh e a-mach aig tachartas oidhche Chiadain an do shoirbhich leis. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid …