Tha nas lugha na cola-deug ri dhol gus am bi muinntir na h-Alba a' bhòtadh anns na taghaidhean ionadail, agus comhairlichean ùra gan taghadh.

Tha sinn a’ toirt sùil air an rèis ann am Baile Ghlaschu - sgìre far an do bhuannaich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba bhon Phàrtaidh Làbarach bho chionn còig bliadhna, agus far a bheil dùil ri farpais theann uair eile.

Tha tuilleadh aig Ruairidh Alastair MacIllFhinnein.