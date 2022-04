Gas

Thuirt Ceann-suidhe a' Choimisein Eòrpaich gu bheil an Ruis ri màl dubh le gearradh dheth a' ghas gu dà dhùthaich Eòrpach. Tha a' Phòlainn agus Bulgàiria a' diùltadh pàigheadh airson a' ghas leis an airgead Ruiseanach, an Rùbal, mar a tha Mosgo ag iarraidh. Thuirt Ursula Von Der Leyen gu bheil dol-a-mach na Ruis mì-choltach. Tha a' Phòlainn agus Bulgàiria ag ràdh gu bheil aca de ghas a chumas a' dol iad airson ùine.

An Ucràin

Iarraidh Rùnaire Cèin na Rìoghachd Aonaichte air an taobh siar itealain chogaidh a thoirt dhan Ucràin. Canaidh Liz Truss ann an òraid feasgar gum feum dùthchannan an iar gabhail ris gum bi strì ann airson ùine mus dèan iad a' chùis air an Ruis.

Gàrradh MhicFhearghais

Tha ceannard ùr Ghàrradh MhicFhearghais den bheachd gum bi an dà bhàt-aiseig a tha iad a' togail do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn deiseil an ath-bhliadhna 's nach bi an còrr àrdachaidh chosgais ann. Bha Daibhidh Tydeman a' bruidhinn agus toiseach ga chur an-dè air slige an t-soithich ris an canar Hull 802. Sin am bàta a tha ga togail airson na seirbheis eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.

Murt Inbhir Narann

Thuirt poilis nach eil duine air an do rinn iad ceasnachadh ann an Canada fo amharas idir mu mhurt a' bhancair Alasdair MacUilleim ann an Inbhir Narann ann an 2004. Chaidh poilis a dh'Albainn Nuaidh anns a' Ghearran am-bliadhna a bhruidhinn ri Andy Burnett, dham buineadh aig aon àm Taigh-Òsta an Havelock ann an Inbhir Narann. Bha Mgr MacUilleim air cur an aghaidh plana airson deacadh fiodha aig an taigh-òsta, agus tha poilis den bheachd gu bheil an deasbad sin mu chead-dealbhachaidh cudromach anns a' chùis.

Tesla

Thuit £1bn far luach earrainnean na companaidh chàraichean Tesla aig Elon Musk. Tha dragh a-niste air luchd-tasgaidh gun tig air Mgr Musk earrainnean ann an Tesla a reic mu choinneimh an £35bn a chosg e dha Twitter a cheannach.