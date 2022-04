An Ucràin

Thadhail Àrd-Rùnaire nan Dùthchannan Aonaichte, Antonio Guterres, air làrach mòr-uaighe ann am Bucha, beagan tuath air Kyiv, prìomh bhaile na h-Ucràin. Thuirt e gum feum rannsachadh mionaideach a bhith ann mu eucoir chogaidh, agus dh'iarr e co-obrachadh na Ruis air sin.

Thuirt Rùnaire Cèin na Rìoghachd Aonaichte gum feumar feachdan na Ruis a chur a-mach às an Ucràin gu lèir. Thuirt Liz Truss ann an òraid ann an Lunnainn an-raoir gu bheil buaidh air an Ruis fìor chudromach dhan taobh siar gus nach tachair leithid na h-ionnsaigh air an Ucràin a-rithist.

Prìosain

Chaidh cùram agus goireasan slàinte-inntinn gu math nas fheàrr iarraidh ann am prìosain na h-Alba. Fhuair rannsachadh a rinn Coimisean na Slàinte-inntinne gu bheil oifigich phrìosain ag iarraidh tuilleadh trèanaidh, agus gu bheil mòran dhiubh den bheachd nach eil iad a' faighinn na taice a bu chòir. Thuirt Seirbheis Phrìosan na h-Alba gun dèan iad beachdachadh mionaideach air molaidhean a' Choimisein.

NHS na Gàidhealtachd

Rinn NHS na Gàidhealtachd luach £20m de shàbhalaidhean a dh'aindeoin buaidh a' phandemic. Thug stiùiriche ionmhais a' bhùird, Dàibhidh Garden, am fiosrachadh do Chomataidh Sgrùdaidh Phàrlamaid na h-Alba sa mhadainn an-diugh. Ach tha sin fhèin £12m nas lugha na bha iad an dùil a shàbhaladh. Thuirt e nach tug an sàbhaladh buaidh air ìre a' chùraim, ach gum bi dùbhlain romhpa fhathast le cùisean an airgid.

A' Ghàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig ag amas air gun ruig na meadhanan Gàidhlig air millean duine gach seachdain ron bhliadhna 2028. Sin pàirt den dreach a tha iad a' cur air Plana Nàiseanta na Gàidhlig airson an ath chòig bliadhna. Tha co-chomhairle phoblach fad trì mìosan ann air na molaidhean.

An Cunntas-sluaigh

Tha a h-uile coltas gun tèid cur ris a' cheann-ùine airson a' chunntais-sluaigh an Alba leis cho beag 's a th' air am fiosrachadh a thilleadh. Air an deireadh-sheachdain seo chaidh bha an ceathramh cuid fhathast de dhachannan nach do thill e. Tha an Daily Telegraph ag aithris gun tèid a leudachadh airson ceithir seachdainnean eile. Tha dùil ri fios bho Rùnaire na Bun-reachd, Aonghas Robasdan, aig Holyrood feasgar.