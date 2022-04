Tha connspaid air nochdadh mu am bu chòir an lynx a stèidheachadh a rithist an Alba.

Cho-dhùin sgrùdadh mionaideach gum bu chòir an tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh gus coimhead air mar a ghabhas iadsan a tha amharasach mu na cait a riarachadh.

Ach tha fear a ghabh phàirt san rannsachadh ag ràdh nach eil na toraidhean idir a' sealltainn cho mì-thoilichte 's a tha cuid leis na molaidhean seo. Tha an aithris seo aig Calum MacLeòid.