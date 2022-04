An cuala sibh a-riamh mu sgoil Shàbaid dhearg? Dh'fhosgail tè a dorsan ann an Ceann a Deas Ghlaschu airson a' chiad uair ann an còrr air dà fhichead bliadhna. Bidh clann a' cruinneachadh gach Didòmhnaich gus seinn is cluiche, mar a tha aig sgoil Shàbaid sam bith eile. Ach chan ann mun t-soisgeul a bhios iad ag ionnsachadh, ach mu chuspairean poilitigeach agus feallsanachd shòisealta. Tha an aithris seo aig Eilidh NicÌomhair ...