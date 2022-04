Tha sgioba hocaidh-deighe na Dundee Stars gu bhith cluich na Belfast Giants ann am farpais Playoffs na Rìoghachd Aonaichte. Tha an da sgioba sin, còmhla ris na Guildford Flames agus Cardiff Devils gu bhith strì airson tiotal an Elite League. Tha tuilleadh aig Javen Houston...