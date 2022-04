Fosgailidh taisbeanadh ur dà chànanach dhan phoball a-màireach a' comharrachadh a' chiad prìomh bhatal dhen ar-a-mach mu dheireadh aig na Seumasaich.

Tha an taisbeanadh mu Bhlàr Sliabh a' Chlamhain - neo Prestonpans - ann an talla a' bhaile, a chaidh a sgeadachadh as ùr a dh'aona ghnothach air a shon.

Tha Angela Nic'Illeathain ag aithris.