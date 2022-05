An Ucràin

Thuirt oifigearan ann am Mariupol san Ucràin gun do dh'fhàg tuilleadh bhusaichean am baile sa mhadainn an-diugh le sìobhaltaich a bha glacte ann am factaraidh stàilinn an sin. Chaidh na dusannan a bha fo shèist anns an togalach a ghluasad an-dè gu baile faisg air làimh.

Rinn Israel dubh-chàineadh air briathran Mhinisteir Chèin na Ruis, Sergei Lavrov, a thuirt gun robh freumhan Iùdhach aig Adolf Hitler. Chaidh Mgr Lavrov a cheasnachadh air telebhisean anns an Eadailt an-dè, an dèidh dha a bhith ag ràdh gun robh buidhnean Nazach ann an arm na h-Ucràin. Thuirt esan nach eil e gu diofar gur e Iùdhach a th' anns a' Cheann-Suidhe Zelenskyy, oir gun robh fuil Iùdhach ann an Hitler cuideachd. Chaidh Tosgaire na Ruis ann an Tel Aviv iarraidh gu coinneimh le Riaghaltas Israel, a thuirt gum bi "còmhradh cruaidh" ann.

Taghaidhean

Seo an t-seachdain mu dheireadh ann an iomairt nan taghaidhean ionadail ron bhòt Diardaoin. Tha na ceannardan pàrtaidh a-muigh air feadh Alba an-diugh. Thèid còrr is 1,200 comhairliche a thilleadh dhan 32 ùghdarras ionadail a th' ann an Alba.

Caolas Shasainn

Thàinig 254 in-imreach tarsainn a' Chaolais Shasannaich ann an seachd bàtaichean an-dè. Thuirt an Riaghaltas gu bheil na poileasaidhean ceart ann airson stad a chur air a leithid. Bha 11 là ann ron sin nach robh in-imrich mhì-laghail sam bith ann, 's e coltach gur e droch aimsir sa Chaolas a bha a' cur tilleadh orra.