Companaidhean Cumhachd

Chaidh iarraidh air an Riaghaltas a-rithist cìs "windfall" a chur air na companaidhean cumhachd mòra an dèidh dha tighinn am follais gun do rinn BP prothaid bhunaiteach de £5bn air na trì mìosan aig toiseach na bliadhna seo. Tha sin còrr 's a dhà uimhir 's an aon àm an-uiridh. Tha BP ag ràdh ge-tà, gun do chaill iad còrr is £20bn leis gun do chuir iad cùl ri am pàirt ann an companaidh ola Ruiseannaich. Thuirt na Làbaraich nach eil dad aca an aghaidh soirbheachais agus prothaid, ach gum feumar cìs a chur air prothaidean mòra den t-seòrsa seo aig àm nuair a tha mòran a' strì ri cosgaisean àrda.

Ola is Gas

Tha luchd-iomairt na h-àrainneachd a' togail fianais aig ionad-ola ann am Bruach Chluaidh. Dhùin a' bhuidheann Just Stop Oil an t-slighe gu ionad Nustar tràth sa mhadainn an-diugh, agus iad ag iarraidh stad air pròiseactan ola agus gas ùra. Thuirt Poileas Alba gu bheil iad a' bruidhinn ris an luchd-iomairt.

An Ucràin

Ainmichidh Boris Johnson £300m eile de thaic armaichte dhan Ucràin nuair a bhruidhneas e ri pàrlamaid na dùthcha sin an-diugh le ceangal bhidio. Tha na Libearalaich Dheamocratach amharasach mun àm aig a bheil am Prìomhaire a' dèanamh sin - dà là ro na taghaidhean ionadail.

Casg-breith

Tha luchd-iomairt bho gach taobh air sràidean Washington DC an dèidh aithris gum faodadh gu bheil a' Phrìomh Chùirt am beachd cur às de riaghladh bho chionn faisg air 50 bliadhna a rinn casg-breith laghail air feadh nan Stàitean Aonaichte. Thuirt an làrach-lìn Politico gum faca iad dreach de bheachd laghail gum bu chòir cead a bhith aig gach stàit fa leth stad a chur air casg-breith. Tha àrd-dheamocrataich ag ràdh gu bheil a' chùirt a' gluasad dhan chuingealachadh as motha air còraichean ann an iomadh bliadhna.

Oifis a' Phuist

Tha deich prìomh oifisean puist an Alba dùinte an-diugh agus luchd-obrach air stailc. Tha iad sin a' gearain air àrdachadh pàighidh de 2% a tha Oifis a' Phuist a' tabhann orra, agus tha iad ag ràdh nach eil a' chompanaidh a' cur luach nas motha san obair a rinn iad a' fuireach fosgailte tron phandemic. Chan eil dùinte ach na deich oifisean crùin, agus tha na fo-oifisean uile fosgailte.

CMAL

Dh'fhoillsich Comataidh Aiseig Mhuile 's Idhe aithisg a tha a' càineadh co-dhùnadh CMAL gun a dhol air adhart le catamarain a cheannach airson slighe Ìle. Tha an aithisg ag ràdh gum faodadh CMAL a bhith air trì soithichean catamaran a cheannach aig leth na cosgais a tha iad a' dol a phàigheadh air an dà bhàta ùr a tha iad air òrdachadh. Thuirt CMAL nach aithne dhaibhsan na h-eòlaichean a chuir am beachd ris an aithisg.