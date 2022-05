Tha iolairean-uisge no ospreys air neadachadh aig Loch a' Ghàrtain son a chiad uair ann an ceithir bliadhna.

Bidh na h-èoin sònraichte tha seo a' tàladh an t-uabhas dhaoine chun na sgìre agus tha muinntir an àite air an dòigh glan gu bheil iad air tilleadh. Tha an aithris seo aig Nicole Mhoireach.