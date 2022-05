Saoil am bu chòir barrachd àite a bhith aig dàin spioradail ann an aoradh Gàidhlig gus nach tèid an dualchas nan lùib à bith?

Siud aon de na ceistean a tha air thighinn à rannsachadh le sgoilearan san Eilean Sgitheanach.

Tha an sgrùdadh cuideachd air a bhith a' coimhead ris an àite a bh' aig laoidhean Gàidhlig ann am beatha nan Gàidheal, agus ris an àite a th' aca san là a th' ann.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.