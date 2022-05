Putin

Choltaich Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, an Ceann-suidhe Putin agus an fheadhainn as dlùithe air ris na Natsaich Ghearmailteach. Thuirt Mgr Wallace ann an òraid aig Taigh-Tasgaidh an Airm ann an Chelsea an-diugh, gu bheil Mgr Putin a' dèanamh ùr-sgeulan airson an ionnsaigh air an Ucràin fhìrinneachadh. Aig an dearbh àm thuirt Vladimir Putin an-diugh, agus e a' comharrachadh Là Buaidhe na Ruis anns an Dàrna Cogadh, gu bheil NATO a' cruthachadh cunnairt air crìochan na Ruis. Thuirt e gun deach an Ruis gu cogadh anns an Ucràin oir gun robh an taobh siar ag ullachadh airson ionnsaigh air fearann Ruiseanach.

Èirinn a Tuath

Tha Rùnaire Èireann a Tuath, Brandon Lewis, ann am Béal Feirste an-diugh a' feuchainn ri riaghaltas a stèidheachadh a-rithist ann an Stormont. 'S iad Sinn Féin am pàrtaidh as motha an sin airson a' chiad uair. Tha Pàrtaidh Deamocratach an Aonaidh ag ràdh gun cuir iad an aghaidh sin mura tèid cur às do Phrotocol Èireann a Tuath a tha a' fàgail sgrùdaidh chuspainn eadar Èirinn a Tuath 's Tìr-Mòr Bhreatainn an dèidh Bhrexit.

Sir Keir Starmer

Thuirt an Rùnaire Slàinte Làbarach, Wes Streeting, nach eil dearbhadh sam bith ann gun do bhris ceannard a' phàrtaidh, Sir Keir Starmer, riaghailtean Covid nuair a ghabh e leann agus biadh air turas iomairt ann an Durham an-uiridh. Tha poilis a' rannsachadh na cùise às ùr.

Prìsean Cumhachd

Thàinig rabhadh bho Scottish Power gum faodadh 40% de dhachannan na Rìoghachd Aonaichte a bhith ann am bochdainn chonnaidh ron Gheamhradh seo tighinn mura gluais an Riaghaltas gu h-aithghearr. Thuirt àrd-oifigeach na companaidh, Keith Anderson, gum faodadh an t-àrdachadh eile ris a bheil dùil ann am bun-phrìs a' chumhachd cunntasan sa chumantas a chur suas gu eadar £2,500 agus £3,000 gach bliadhna. Thuirt Roinn an Ionmhais gun toir iad sùil air staid a' ghnìomhachais a-rithist as t-Fhoghar.

McColl's

Chaidh innse dhan BhBC gu bheil a' chompanaidh bùtha Morrison's gu math faisg air aonta airson sreath bhùthainnean McColl's a cheannach. Tha strì air a bhith eadar Morrison's agus buidheann eile, an EG Group, airson McColl's, a th' ann an rianachd.