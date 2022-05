Fosgladh Stàite na Pàrlamaid

Thèid Òraid na Bànrighinn a thoirt dhan Phàrlamaid an ceann uair de thìde anns am bi planaichean an Riaghaltais airson dèiligeadh, am measg rudan eile, ris an eaconomaidh, cosgaisean bith-beò, agus neo-ionnanachd roinneil. 'S e am Prionnsa Teàrlach a bhios a' leughadh na h-Òraid às leth na Bànrighinn nach eil air chomas.

Èirinn a Tuath

Bha còmhradh air a' fòn eadar ceannardan poilitigeach Èireann a Tuath agus Boris Johnson agus gun sgeul fhathast air aonta mu riaghaltas ùr ann an Stormont. Tha Sinn Féin ag iarraidh sgioba mhinistearan ùra ainmeachadh an-dràsta, ach tha an DUP airson gun dèilig an Riaghaltas ann an Lunnainn an toiseach ris an dragh a th' orrasan mu Phrotocol Èireann a Tuath - an t-aonta malairt a thàinig le Brexit.

Na Làbaraich

Thuirt na Làbaraich gu bheil fianais chlàraichte aca a dhearbhas gun do thill luchd-obrach dhan obair an dèidh curraidh a ghabhail nuair a thadhail Sir Keir Starmer orra aig iomairt taghaidh ann an Durham an-uiridh. Thuirt Sir Keir gum fàg esan a dhreuchd mar cheannard ma 's e agus gun cuir poilis càin air airson riaghailtean Covid a bhriseadh.

Sheku Bayoh

'S iad teaghlach Sheku Bayoh a' chiad fheadhainn a bheir fianais dhan rannsachadh phoblach mu bhàs a tha a' fosgladh an-diugh. Chaochail Mgr Bayoh, a bha 31 bliadhna de dh'aois, an dèidh do phoilis a chur an grèim ann an Cathair Challtainn ann am Fìobha bho chionn seachd bliadhna. Bidh an èisteachd, fo smachd a' Mhorair Bhracadail, a' rannsachadh an robh gnothach aig cinneadh ris a' chùis.

UHI

Chuir a' mhòr-chuid anns a' chiad cheum sa cho-chomhairle taic ri plana airson trì colaistean a tha nam pàirt de dh'oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a chur còmhla. Tha am plana a' moladh UHI Innse Gall, Colaiste na Gàidhealteachd an Iar agus Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath a chur còmhla bhon ath-bhliadhna. Ach thog feadhainn dragh gum faodadh sin droch bhuaidh a thoirt air cosnaidhean le tarraing ghoireasan còmhla agus air falbh bho choimhearsnachdan.