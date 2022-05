Cosgaisean Bith-beò

Thàinig rabhadh bhon Institiud Nàiseanta airson Rannsachaidh Eaconomaich agus Shòisealta gum bi 250,000 dachaigh ann am Breatainn a' tuiteam gu bochdainn mura tig tuilleadh taic bhon Riaghaltas. Tha an t-Institiud ag ràdh gum bi iad ann an èiginn gu ìre 's nach tèid aca air rudan cho bunaiteach ri biadh, uisge no fasgadh a cheannach - agus gur ann an Alba agus ann an Lunnainn as miosa a bhios sin. Bha Boris Johnson sa chathair an-raoir aig a' chiad choinneimh de chomataidh chaibineit a tha a' coimhead air daoine a chuideachadh le cosgaisean bith-beò.

NATO

Tha Boris Johnson a' dol dhan t-Suain agus an Fhionnlann an-diugh airson còmhraidhean mun chogadh san Ucràin. Tha an dà dhùthaich sin a' beachdachadh air ballrachd ann an NATO. Tha an Ruis a' maoigheadh ge-tà, gum biodh buil armaichte ann nan gabhadh na dùthchannan sin àite ann an NATO.

Gàrradh MhicFhearghais

Tha deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh mu chùmhnant nam bàtaichean-aiseig do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn a tha gu mòr air dheireadh agus nas daoire na bu chòir. Tha na Tòraidhean, a dh'iarr an deasbad, ag ràdh gur e sgainneal a th' ann. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach eil sgeul air pàipearan a rinn mìneachadh air carson a chaidh an cùmhnant gu Gàrradh MhicFhearghais a dh'aindeoin comhairle bho CMAL agus bho Bhuidhinn Sgrùdaidh na h-Alba.

Murt Inbhir Narann

Tha poilis ag ràdh gun tàinig luchd-fianais às ùr air adhart an dèidh dhaibh cuideachadh iarraidh ann an rannsachadh muirt Alasdair MhicUilleim ann an Inbhir Narann ann an 2004. Tha na Poilis den bheachd a-niste gu bheil connspaid mu chead-dealbhachaidh aig taigh-òsta faisg air a dhachaigh ann an Inbhir Narann cudromach anns a' chùis. Tha na Poilis airson cluinntinn a-niste bho dhuine sam bith a bh' ann an Taigh-òsta Havelock anns na làithean ron mhurt.

Maighstirean Puist

Tha rannsachadh poblach mu sgainneal Oifis a' Phuist a' gabhail fianais ann an Alba an-diugh agus a-màireach. Chaidh còrr is 700 maighstir puist air feadh na Rìoghachd Aonaichte a dhìteadh airson foill agus mèirle ged is e fàiligeadh ann an siostam coimpiutair Oifis a' Phuist a bu choireach. Thathas ag ràdh gur e an t-ana-cheartas as motha riamh ann an eachdraidh laghail Bhreatainn.