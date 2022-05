Sràid Dhowning

Thuirt Poilis Lunnainn gu bheil iad air còrr is 100 càin stèidhte a chur a-mach a-niste mar thorradh air an rannsachadh mu bhriseadh riaghailtean Covid ann an Whitehall agus Sràid Dhowning. Tha an àireamh sin air dùblachadh bho thàinig am fiosrachadh mu dheireadh bhuapa sa Ghiblean. Chan eil fhios cò air a chuir iad càin, ach thuirt na Poilis gu bheil an rannsachadh a' dol air adhart.

An Fhionnlainn

Thuirt ceannardan na Fionnlainne gun iarr iad ballrachd "gun dàil" ann an NATO. Thuirt Ceann-suidhe agus Prìomhaire na dùthcha, aig a bheil crìoch ris an Ruis, gur e ionnsaigh na Ruis air an Ucràin as coireach gum feum iad an inbhe mar dhùthaich neodrach atharrachadh. Tha aithrisean ann gun dèan an t-Suain cuideachd tagradh an ath-sheachdain airson àite ann an NATO.

An Eaconomaidh

Bha fàs 0.8% ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte air a' chiad trì mìosan den bhliadhna - nas lugha na an 1% a bha eòlaichean an dùil. Tha na figearan oifigeil ag ràdh gun robh fàs beag ann anns an Fhaoilleach, stad anns a' Ghearran agus crìonadh ris nach robh dùil anns a' Mhàrt.

Èirinn a Tuath

Bidh còmhradh aig Rùnaire nan Cùisean Cèin, Liz Truss, agus ceannardan an Aonaidh Eòrpaich an-diugh mu Phrotocol Èireann a Tuath. Tha an Riaghaltas a' beachdachadh air cur às dhan earrainn a tha a' fàgail sgrùdaidh chuspainn air malairt eadar Breatainn agus Èirinn a Tuath. Tha an Riaghaltas air comhairle laghail fhaighinn gum faod iad sin a dhèanamh gun chead an Aonaidh Eòrpaich.

Bile Croitearachd

Tha Riaghaltas na h-Alba ag amas air bile croitearachd ùr ro dheireadh na Pàrlamaid seo ann an 2026. Chan eil fios le cinnt cuin a thèid am bile fhoillseachadh. Chuir Buidheann Thar-phàrtaidh na Croitearachd aig Holyrood fàilte air, ach thuirt iad gum feumar gluasad air adhart leis gu sgiobalta gus am bi ùine ann reachdas fhaighinn ceart.

An A96

Thòisich co-luadair poblach air dè dh'iarradh muinntir an ear-thuath bho leasachadh air rathad an A96 eadar Inbhir Nis agus Obar Dheathain. 'S e am plana a th' ann an rathad gu lèir a leudachadh gu ìre dhà-fhillte. Ach le co-bhanntachd riaghlaidh eadar an SNP 's am Pàrtaidh Uaine tha ath-sgrùdadh ann a thomhas a bheil sin freagarrach air an oidhirp dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde.

Drònaichean Puist

Tha am Post Rìoghail a' gluasad nas fhaisge air drònaichean a chleachdadh air seirbheis a' phuist dha na h-Eileanan agus sgìrean iomallach. Tha slighean a Mhuile agus Arcaibh am measg nan àitichean sa bheil iad air a bhith a' dèanamh dheuchainnean airson 18 mìosan. Thuirt am Post Rìoghail gun toir na h-itealain bheaga seirbheis nas cinntiche do sgìrean mar na h-Eileanan far am bi droch aimsir a' cur maill air a' phost. Feumaidh iad cead a-niste bho Ùghdarras Catharra nan Seirbheisean Adhair.