An t-Seirbheis Chatharra

Tha na h-aonaidhean ag ràdh gu bheil plana Bhoris Johnson airson na seirbheis catharra "leibideach" 's gun toir e droch bhuaidh air seirbheisean. Thug am Prìomhaire ùine mìos dhan Chaibineat aige plana ullachadh airson cur às de chòrr is 90,000 dreuchd airson airgead a shaoradh airson dèiligeadh ri èiginn chosgaisean bith-beò. Thuirt am minstear airson èifeachd an Riaghaltais, Jacob Rees-Mogg, gun deach àireamh mhòr sheirbheiseach catharra fhastadh airson Brexit agus Covid, agus nach eil feum air na dreuchdan sin tuilleadh.

Stormont

Tha Seanadh Èireann a tuath ri coinneachadh airson a' chiad uair an-diugh bho thàinig Sinn Féin sa chiad àite san taghadh. Tha an DUP a' diùltadh an Labhraiche ùr a thaghadh, no pàirt a ghabhail ann an riaghaltas mura tèid cur às dhan aonta às dèidh Bhrexit a tha a' fàgail sgrùdaidh chuspainn air malairt eadar Breatainn agus Èirinn a Tuath.

Aiseagan Uibhist

Tha dragh air luchd-gnothaich ann an Uibhist gur e droch sheusan turasachd a bhios aca ma leanas briseadh anns na seirbheisean aiseig. Tha an Lord of the Isles a' dol gu càradh Dimàirt seo tighinn, agus bidh iad fad ochd là, air a' char as giorra, gun seirbheis eadar Malaig agus Loch Baghasdail. Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn ag ràdh nach eil bàta eile aca a thèid na h-àite.

Coirea a Tuath

Thàinig dearbhadh à Coirea a Tuath air a' chiad bhàs an sin le Covid. Tha na meadhanan stàite ag ràdh gu bheil na deichean mhìltean a' fulang le comharran a' bhìorais. 'S ann an-dè a dh'innis Coirea a Tuath airson a' chiad uair gun robh cùisean Covid aca.

Loch Fleòid

Tha e coltach gur e Flù nan Eun a mharbh còrr is 100 eun mara air raon-glèidhteachais nàdair Loch Fleòid ann an Cataibh. Tha na h-ùghdarrasan ag ràdh nach eil cunnart mòr sam bith ann do Mhac-an-duine, ach gum bu chòir do dhaoine eòin mharbh no tinn a sheachnadh.