Bidh a' bhuidheann Crossroads san Òban a' toirt daoine a tha feumach air cùram a-mach às an cuid dhachannan gus am faigh an fheadhainn a tha a' coimhead às an dèidh beagan fois.

Tha iad a-nis ge-tà a' faicinn àrdachadh an trì uimhir anns na tha feumach air an t-seirbheis seo an coimeas ris an-uiridh agus iad cuideachd ga thairgsinn ann am Muile am bliadhna. Seo Andreas Wolff ...