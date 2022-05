Ghabh leasachadh Cnoc Soilleir ann an Uibhist a Deas ceum mòr air adhart Dihaoine is Ceòlas a' faighinn iuchraichean an togalaich.

'S e dachaigh ùr do Cheòlas agus UHI Innse Gall ann an Uibhist a Deas a bhios anns an togalach ann an Dalabrog.

Seo Shona NicDhòmhnaill.