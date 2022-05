Dh'fhoillsich riaghladair a’ chumhachd plana 'son ath-sgrùdadh air a’ cheap a tha a' cur smachd air prìs a’ ghas agus an dealain. 'S ann gach sia mìosan a tha ath-sgrùdadh ann ach tha Ofgem airson sin a ghearradh gu gach trì mìosan. Tha Ofgem ag ràdh le sin gum faiceadh luchd-cleachdaidh sàbhaladh nas luaithe ma 's e agus gun tuiteadh prìs a’ ghas agus an dealain.

Tha na Làbaraich a' fàgail air ministear anns an riaghaltas nach eil for aice dhan èiginn anns a bheil mòran le cosgaisean bith-beò. Thuirt Rachel NicIlleathain, agus i a’ bruidhinn air prògram telebhisean Sky News, gum faodadh feadhainn a th' ann an èiginn barrachd uairean obrachadh neo gluasad gu cosnadh anns a bheil pàigheadh nas fheàrr. Thuirt na Làbaraich gur e briathran amaideach a tha sin a tha a' dearbhadh nach eil tuigse aice air an t-suidheachadh.

Thuirt Minister Cèin na h-Éireann, Simon Coveney, gu bheil cunnart ann dhan aonta-mhalairt gu lèir eadar Breatainn agus an t-Aonadh Eòrpach ma 's e agus gun cuir Boris Johnson às do phàirt de Phrotocol Éirinn a Tuath. Tha an riaghaItas a' deasachadh reachdas a chuireadh às do chuid den Phrotocol mura h-atharraich seasamh na Bruiseil air a’ chùis. Tha Boris Johnson ann am Beal Feairste an-diugh ag iarraidh air na pàrtaidhean tilleadh gu fèin-riaghladh ann an Stormont.

Dh'iarr Nicola Sturgeon agus Ceann-suidhe Cop26, Alok Sharma, air ceannardan an t-saoghail cumail ris na gheall iad aig cruinneachadh mòr na gnàth-thìde ann an Glaschu bho chionn sia mìosan. Tha iad sin a' toirt òraidean fa-lèth seachad ann an Washington DC agus ann an Glaschu an-diugh fhathast agus dragh ann gu bheil an èiginn le cosgaisean bith-beò agus prìsean àrda a' cur chùisean na h-àrainneachd an dàrna taobh.

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, gun toir cala ùr domhain ann an Steòrnabhagh leasachadh mòr air eaconomaidh nan eilean. Tha esan ann an Steòrnabhagh an-diugh a' dèanamh fosgladh oifgeil air an obair a chosgas faisg air £50m. Fosglaidh am pròiseact, a bhios deiseil aig deireadh na h-ath bhliadhna, Port Steòrnabaigh gu soithichean gu math nas motha.