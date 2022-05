Thabhainn an Leas Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, leisgeul do mhuinntir nan eilean airson cho fada air dheireadh 's a tha an obair togail air dà bhàt'-aiseig ùr, agus na trioblaidean a dh'adhbhraich sin dhaibh.

A' bruidhinn aig toiseach oifigeil air cala ùr domhain ann an Steòrnabhagh, cha chanadh e nach biodh sgrùdadh poblach ann fhathast mu na h-aiseagan ùra.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.