Tha dùil gun cruinnich na mìltean luchd-iomairt ann am Beul Feirste air an deireadh-sheachdainn a dh'iarraidh reachdas anns an aithghearrachd dhan Ghaeilge ann an Èirinn a Tuath.

Ged a bha gealltanas air an sin ann an Òraid na Banrìgh an t-seachdain seo chaidh, tha luchd-iomairt a' gearain nach eil clàr-ama soilleir ann.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris.